كلوب يطالب جماهير ليفربول بتأليف أغنية لأرنولد

المدرب الألماني يشيد بالظهير الإنجليزي الشاب بعد تجديد عقده مع ليفربول

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بظهير الفريق ترينت أرنولد لكل ما يقدمه مع الريدز في الفترة الأخيرة.

أرنولد ظهر للمرة الأولى مع ليفربول في أكتوبر 2016، وأصبح ضمن الأعمدة الأساسية لفريق كلوب.

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الدولي الإنجليزي وقع اليوم السبت على عقد جديد يربطه بليفربول 5 سنوات قادمة.

وقال المدرب الألماني بعد هذه الأنباء:"الشيء المميز في ترينت أن كلما تشيد به تجد أشياء أخرى إيجابية عنه".

وأضاف:"هل هو لاعب رائع؟ نعم ولكن يمكنه تقديم المزيد وأعتقد أنه سيقوم بذلك".

الجمهور في أنفيلد لن يترك لك خيارًا إلا أن تُحبه❤️



لاعبٌ في @LFC_Arabic بالطبع لن يُفضل شيئًا في اللعبة كلها على الجمهور 👇 pic.twitter.com/P7UzJt3Kqd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

وتابع:"ترينت شخص رائع جداً ويحظى باحترام كبير داخل غرفة الملابس وأيضاً الجماهير تعشقه".

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واستكمل كلوب:"لاحظت أن الجماهير لم تؤلف له أغنية حتى الآن، هم بحاجة للتفكير والعمل على ذلك لأن اللاعب يستحق كل تقدير".

جدير بالذكر أن صاحب الـ20 عاماً يعاني حالياً من إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.