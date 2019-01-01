النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يطالب جماهير ليفربول بتأليف أغنية لأرنولد

التعليقات()
(C)Getty Images
المدرب الألماني يشيد بالظهير الإنجليزي الشاب بعد تجديد عقده مع ليفربول

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بظهير الفريق ترينت أرنولد لكل ما يقدمه مع الريدز في الفترة الأخيرة.

أرنولد ظهر للمرة الأولى مع ليفربول في أكتوبر 2016، وأصبح ضمن الأعمدة الأساسية لفريق كلوب.

معلومة خاطئة تُغير التاريخ - ماذا لو كان أبراموفيتش مالكاً لأرسنال؟

اختيارات المحررين

الدولي الإنجليزي وقع اليوم السبت على عقد جديد يربطه بليفربول 5 سنوات قادمة.

وقال المدرب الألماني بعد هذه الأنباء:"الشيء المميز في ترينت أن كلما تشيد به تجد أشياء أخرى إيجابية عنه".

وأضاف:"هل هو لاعب رائع؟ نعم ولكن يمكنه تقديم المزيد وأعتقد أنه سيقوم بذلك".

وتابع:"ترينت شخص رائع جداً ويحظى باحترام كبير داخل غرفة الملابس وأيضاً الجماهير تعشقه".

برشلونة يسافر إلى أمستردام لإقناع دي يونج

واستكمل كلوب:"لاحظت أن الجماهير لم تؤلف له أغنية حتى الآن، هم بحاجة للتفكير والعمل على ذلك لأن اللاعب يستحق كل تقدير".

جدير بالذكر أن صاحب الـ20 عاماً يعاني حالياً من إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

الموضوع التالي:
أرسنال يتوصل لاتفاق مع برشلونة لضم سواريز
الموضوع التالي:
منافس سعودي جديد لأُحد في مفاوضات مؤمن زكريا
الموضوع التالي:
هل تعمد ريال مدريد تجاهل كريستيانو رونالدو وحذفه من سجلات تاريخه؟
الموضوع التالي:
جيجز: المركز الرابع لمانشستر يونايتد لم يعد حلمًا
الموضوع التالي:
نجم توتنهام السابق: لا خوف على ليفربول في وجود صلاح وفان دايك
إغلاق