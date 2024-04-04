"ما فعله جنون مُطلق" .. كلوب يشحن مدفع ليفربول ويكشف سر التحول بعد خروج صلاح!

أشاد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بهدف لاعبه أليكسيس ماك أليستر، الذي منح فريقه بالفوز على شيفيلد يونايتد (3-1)، اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل (1-1)، لولا صاروخية أليكسيس ماك أليستر وهدف كودي جاكبو، اللذان أعادا ليفربول إلى صدارة البريميرليج بفارق نقطتين أمام آرسنال و3 أمام مانشستر سيتي.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "التمريرات السريعة هي مفتاح تغير المباراة بعد 60 دقيقة (بعد تبديل محمد صلاح)، روبرتسون تعامل بذكاء، ثم جاء هدف ماك أليستر الذي غيّر شكل المباراة بالكامل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أليكسيس لاعب جيد حقًا، في الشوط الأول لعب في المركز رقم 6، لكن كنت أعلم أنه من الممكن الاستفادة به في الأمام (مركز 8)، وبالفعل حدث ذلك وسجل هذا الهدف الرائع. لقد سدد كرتين من أفضل التسديدات هذا الموسم، الركلة الحرة مباشرة بعد الهدف، إنه جنون مطلق، يا له من لاعب".

وتابع مدرب ليفربول: "لم نكن في أفضل حالاتنا اليوم، كان علينا أن نعمل بجد، لكن هذا أمر طبيعي. في المجمل كان سلوكنا جيدًا، ولم تكن كرة القدم التي قدمناها رائعة في كثير من اللحظات".

ويرى كلوب أن فريقه لا يملك أفضلية باللعب بعد منافسيه آرسنال ومانشستر سيتي بـ24 ساعة، قائلًا: " لا أرى أن هناك مشكلة في ذلك، لا يمكننا تغيير الأمر وأنا سعيد لأننا سنلعب يوم الأحد أمام مانشستر يونايتد، المباراة التي لعبناها الليلة لم تكن لها علاقة بالأمس، ولن يكون هناك أي علاقة بالنتائج الأخرى يوم الأحد أيضا".