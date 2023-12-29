كلوب يرفض تعرضه للاستغلال: إلغاء تقنية الفيديو؟ إليكم رأيي!

كلوب يرفض أن يتم استغلاله من الصحافة...

رفض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، أن تستغل الصحافة ووسائل الإعلام تصريحاته، مرة أخرى في الهجوم على حكام الدوري الإنجليزي، وتقنية الفيديو.

وكان ليفربول، قد عانى بشكل كبير من التحكيم هذا الموسم، بحسب تصريحات كلوب السابقة، مثل الغاء هدفًا للفريق في مباراة توتنهام، والجدل التحكيمي الذي شهدته مباراة آرسنال الأخيرة.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" الإنجليزية: "لا أعتقد أنني يجب أن أجيب على هذا السؤال، في الكثير من الأحيان تحصلون على فرصة لاستخدام كلماتي وتصريحاتي لإثارة الجدل".

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وعند سؤال المدرب الألماني عن رأيه في الغاء تقنية الفيديو، وقال: "يا إلهي الغاء تقنية الفيديو بالتأكيد لا، ربما يكون استخدام التقنية بشكل أفضل هو الأمر الصحيح وأعتقد أنه يمكننا القيام بذلك".

ويستعد ليفربول لاستضافة نيوكاسل، ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، مساء الإثنين المقبل على ملعب آنفيلد.