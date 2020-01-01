كلوب يدافع عن محمد صلاح ضد اتهامات الأنانية

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يدافع عن النجم المصري محمد صلاح ضد الاتهامات التي يتلقاها بالأنانية.

دافع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن النجم المصري محمد صلاح بعدما تعرض لموجة نقد أخيرة حول كيفية تصرفه في الكرات الخطرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن صلاح لا يعاني من الأنانية أبدًا وأن تصرفه في الكرات التي تأتي له طبيعي بالنسبة لمركزه.

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وقال كلوب: "قبل أسبوع واحد فقط كان الكل يتكلم عن محمد صلاح لكنه لم يكن أنانيًا أبدًا، لم أشاهده أنانيًا أكثر من اللازم".

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وأضاف: "هو مهاجم يعرف كيف يتواجد في المكان الصحيح، لقد شاهدنا صلاح يسجل أهدافًا وهو بين أربعة مدافعين ويضع الكرة في سقف المرمى".

وأردف: "بعد ذلك عندما لا يسجل مثل تلك الكرات يأتون ويقولون أنه كان عليه أن يمررها لهذا أو لذاك بدلًا من التسديد".

وأنهى تصريحاته: "لم يكن أنانيًا ضد ساوثامبتون على سبيل المثال، بالرغم من ذلك عادت له الكرة من أجل أن يسجل وفعل ذلك".

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا.