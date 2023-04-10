كلوب يحسم الجدل .. الألماني يتحدث عن موقف صلاح من تسديد ركلات الجزاء!

صلاح مهدد بالحرمان من ميزة في ليفربول!

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه سيتحدث مع محمد صلاح ليقرر ما إذا كان النجم المصري لا يزال هو أول منفذ ركلة جزاء للفريق بعد أهدره لضربة جزاء خلال مواجهة آرسنال.

صلاح أهدر ركلة جزاء ثانية على التوالى مع ليفربول بعد إضاعته لركلة جزاء منذ قرابة شهر خلال مواجهة برنموث، النجم المصري سدد 29 ركلة جزاء وأهدر خمسة ركلات فقط، بينما تمكن من تحويل 24 آخرى في الشباك.

ليفربول فوت فرصة الفوز على آرسنال، حيث انتهت قمة الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة ال30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب آنفيلد، وتقدم الجانرز بهدفين في أول 28 دقيقة، قبل أن يذلل صلاح النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني تحصل ديوجو جوتا على ضربة جزاء بعد خطأ روب هولدينج، لكن صلاح سدد الكرة خارج الشباك في الدقيقة 54، فيما عادل روبرتو فيرمينو النتيجة برأسية في الدقيقة 87.

واعترف كلوب لوسائل الإعلام بأنه سيجري محادثة مع صلاح بشأن تسديد ركلات الجزاء عقب اللقاء، حيث قال: "سنتحدث عن ذلك، لكن ليس هنا".

وأشارات تقارير صحفية إلى أنه في حال توقف المصري عن كونه المسدد الأول لركلات الجزاء فإن لدى كلوب خيارات أخرى، بدءًا من جوردان هندرسون وفابينيو.

يذكر أنه منذ انضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما، سجل صلاح 24 هدفًا من ركلات الترجيح، بمعدل نجاح 83٪ وسجل صلاح 13 هدفًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.