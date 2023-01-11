كلوب يحرج نجم مانشستر سيتي السابق: لست واثقًا أنك لعبت كرة القدم!

لماذا أحرج كلوب نجم مانشستر سيتي السابق؟

أجرى نيدوم أونوها، لاعب مانشستر سيتي السابق مقابلة تليفزيونية مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بعد التعادل المحبط بنتيجة 2-2 ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

ولم يستطع كلوب المحبط بشكل واضح مقاومة التشكيك في أوراقه من جانب المذيع وتحدث إليه بشكل سئ.

وقال كلوب: "لست متأكدًا مما إذا كنت قد لعبت كرة القدم لكن مثل هذه الأشياء تحدث".

ولم يلعب أونوها كرة القدم فحسب بل كان في الواقع يتمتع بمسيرة أكثر تميزًا من كلوب.

فأوضحت شبكة ESPN أن نجم مانشستر سيتي السابق شارك في 426 مباراة مقابل 347 لكلوب، في 232 لقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسخر أونوها، من الحادث هذا الأسبوع وقال على موقع "ESPNFC" بينما كان زملاؤه يضحكون: "لو كان في مزاج جيد لربما قلت شيئًا ما".

وتابع: "لكنه لم يكن في حالة مزاجية جيدة على الإطلاق وفكرت للمرة الأولى في إجراء مقابلة مع شخص مهم للغاية في كرة القدم العالمية إذا قمت بالرد فقد يتحول الأمر إلى نوع من الجدل".

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره برايتون بالدوري ثم يلعب الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ولفرهامبتون.

ويحتل الريدز حاليًا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة وبفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع