كلوب يُحذر من الاستهانة بتشيلسي، ويَعد بالقتال على كل الجبهات

رفض مدرب ليفربول يورجن كلوب، الاستهانة أو التقليل من شأن تشيلسي قبل مباراتهما معًا في كأس السوبر الأوروبية، مؤكدًا أن هزيمة البلوز أمام مانشستر يونايتد في قمة افتتاح البريميرليج، لا تعني أن أحمر الميرسيسايد هو المرشح الأوفر حظًا للعودة من اسطنبول بالكأس.

وقال المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي الخاص بكأس السوبر "لا شك أبدًا أن تشيلسي سيكون جاهزًا بنسبة 100%، وينبغي علينا أن نكون كذلك، والشيء المهم، تجاهل ما يقوله الآخرون، وهذا ما نحاول فعله، في الحقيقة لم أكن أعرف أن الجميع يتوقعون فوز ليفربول".

وأضاف "لا شأن لنا بما يقوله الناس، بالنسبة لنا، فنكن نكن كل الاحترام لتشيلسي، ومن ينظر إلى نتيجة مباراتهم ضد مانشستر يونايتد، فمن المؤكد أنه لم يشاهد طريقة لعبهم".

نتابعها، نمارسها، نحبها .. كرة القدم حياة! ❤️⚽️ pic.twitter.com/N9a28iC5BR — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 13, 2019

وتابع حديثه "الفوز بالمباريات يساعدنا دائمًا، لكن مباراة الغد ستكون مسابقة مختلفة، وكما أشرت، ينبغي علينا أن نكون على أتم الاستعداد، ومن يعتقد أن مواجهة تشيلسي ليست صعبة، فأنا شخصيًا لن أتمكن من مساعدته، صحيح فزنا على تشيلسي الموسم الماضي، لكنه يبقى من أنجح الفرق الإنجليزية، وسنحاول تكرار ما فعلناه الموسم الماضي، لكن نحتاج حظ أكثر من مباراتنا ضد مانشستر سيتي".

من جهة أخرى، سُئل عن إمكانية التضحية بدوري الأبطال من أجل إنهاء عقدة النادي مع لقب البريميرليج الغائب منذ 30 عامًا، قال "لست الشخص المناسب لتقرير ذلك، علينا آخذ ما يمكننا الحصول عليه، هكذا يكون الحال دائمًا، لم نقرر العام الماضي الفوز بدوري الأبطال وتجاهل البريميرليج، كل ما في الأمر أنك مطالب بالفوز بكل مباراة، وبعد ذلك عليك انتظار ما سيحدث، وأنا لست عبقريًا، لكن من حسن الحظ، كان بإمكاني الحصول على شيء (الأبطال)، واحتفلنا به، والآن علينا الاستمرار والقتال".