كلوب يجيب: هل يحصل صلاح على التقدير المناسب؟

تعرف على رأي كلوب في محمد صلاح

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن رأيه في محمد صلاح والاهتمام الإعلامي الذي يتلقاه خلال الفترة الحالية من الموسم.

كلوب سبق وتحدث عن موقف محمد صلاح من المشاركة في الألعاب الأوليمبية مع المنتخب المصري.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "محمد صلاح لا يحصل على التقدير الكافي؟ لا أعتقد ذلك للأمانة، الجميع هنا يعرف اللاعب ويمنحه ما يستحق".

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وتابع: "لو نجح في تسجيل 44 هدفًا في 3 مواسم على التوالي لكان ذلك رائعًا ولربما جعله يفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي".

المدرب الألماني أشاد بمستوى الفرعون المصري بقوله: "إنّه يمتلك شخصية استثنائية ويرغب في اللعب باستمرار ولا أدري حقًا كم مباراة غاب عنها مع ليفربول. كما أنّه هداف بالفطرة وهذه طبيعته".

وأردف: "لا أعرف إن كنت أتحدث كثيرًا عن صلاح أم لا، ولكني لا أخطط ذلك، اليوم أتكلم عنه والأسبوع المقبل ربما بوبي فيرمينو وبعدها ساديو ماني وهكذا".

واختتم: "لدينا عدد من اللاعبين المميزين في الفريق خلال الموسم الجاري وهذا أمر يجعلني سعيدًا للغاية وهدفنا الاستمرار بهذا الشكل وتقديم الأفضل".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يستعد لمواجهة نورويتش سيتي في البريميرليج بعد انتهاء فترة العطلة الشتوية.