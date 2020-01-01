كلوب يثير الجدل حول مشاركة صلاح في الأولمبياد

أبرز ما جاء في مؤتمر يورجن كلوب لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

ترك يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الأمور مفتوحة بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان كلوب قد تحدث اليوم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام ساوثهامبتون والتي ستقام غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وحول ذلك، وحين وُجه إليه سؤال حول مشاركة صلاح في الأولمبياد، أكد كلوب أنه لم يتحدث في هذا الموضوع مع النجم المصري بعد.

وأضاف: "بخصوص الأولمبياد لم نتحدث في هذا الموضوع حتى الآن، في حال أردت أن أقول شيئًا سأقوله لمو، وبالطبع سنتحدث في هذا الموضوع لاحقًا"

وتابع: "الأولمبياد شيء رائع ولكنه أحيانًا يكون غير رائع بالشكل المطلوب، علينا أن نبحث حول هذا الأمر بالفعل من أجل التوصل إلى اتفاق بيننا"

وحول مباراة الغد أكد كلوب أن الخصم صعب وخلق العديد من المشاكل للأندية الأخرى التي واجهته خلال المباريات الأخيرة في هذا الموسم.

وأكد: "شاكيري وميلنر لن يكونا حاضرين غدًا للأسف، لقد حاولنا تجهيزهما ولكنهما يحتاجان إلى وقت للراحة، المثير للتفاؤل أن عودتهما باتت وشيكة"

واسترسل: "ينبغي تأكيد أن آدم لالانا وديفوك أوريجي بخير ومستعدان للمشاركة في مباراة الغد، لدينا العديد من الأخبار الإيجابية بشأن حالة لاعبينا"

وبخصوص انتقالات الصيف قال: "ليس من السهل التعاقد مع لاعبين جدد، ولكن كل شيء وارد ومن الممكن أن يحدث ذلك، المهم أننا لن نسبق الأحداث"

وأفاد: "ساوثهامبتون بات فريقًا قادرًا على منافسة الكبار وخطف النقاط منهم، يجب أن نضع ذلك في الحسبان قبل مباراة الغد حتى نستعد لها بالشكل الأمثل"

وحول نجم الفريق داني إنجز قال: "إنجز يقدم عملًا كبيرًا، أنا مسرور من أجله، لقد تطور كثيرًا وأثبت أنه أحد أفضل المهاجمين في الدوري على الإطلاق"

ووضح: "انضمامه للمنتخب الإنجليزي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لي، من الصعب أن تبعده عن المنتخب في الوقت الحاليو أعتقد أنه سيقدم إضافة كبيرة"

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يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، وبفارق 19 نقطة كاملة عن الوصيف مانشستر سيتي.