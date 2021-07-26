كلوب يبشر جماهير ليفربول بعودة فان دايك

النجم الهولندي غاب لفترة طويلة

زفّ يورجن كلوب، مدرب ليفربول، البشرى للجماهير بعودة فيرجيل فان دايك إلى المشاركة مع الفريق للمرة الأولى منذ نحو عام كامل.

فان دايك تعرض للإصابة في 18 أكتوبر الماضي أمام إيفرتون بعد تدخل عنيف من الحارس جوردان بيكفورد والذي أدى إلى قطع في الرباط الصليبي للاعب.

وغاب فيرجيل عن 45 مباراة في الموسم الماضي بجانب عدم مشاركته في بطولة يورو 2020 مع هولندا التي ودعت من دور الـ16 أمام التشيك.

ما الذي قاله كلوب عن إصابة فان دايك؟

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي: "لقد ظهر مستعدًا في التدريبات وفي حال جيد، وربما يحصل على بعض الدقائق أمام هيرتا برلين في المباراة الودية، ولكن الأمر لم يحسم بعد واحتاج لرأي الأطباء".

وتابع: "اللاعب حاليًا في مرحلة الاستشفاء مثل جو جوميز الذي يقترب أيضًا من العودة. لا يوجد مجال للمقارنة لأن كل إصابة مختلفة عن الأخرى لكنّه أيضًا قريب من المشاركة".

المدرب الألماني أشار إلى إمكانية إشراك فان دايك لمدة 20 دقيقة في اللقاء المقبل، ثم بعدها يمنح جوميز دقائق في المباراة التالية مع توخي الحذر لضمان تواجد الثنائي في أتم جاهزية مع انطلاق الموسم الجديد.

ما هو موقف ليفربول من الإصابات الموسم الماضي؟

عانى ليفربول كثيرًا مع الإصابات الموسم الماضي وبالأخص في مركز قلب الدفاع مما دفعه للتعاقد مع لاعبين في يناير لكن لم يكونا الخيارات الأفضل.

ولعبت الإصابات دورًا كبيرًا في خروج ليفربول من الموسم الماضي دون أي لقب، إذ ودّع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي وصارع حتى الجولة الأخيرة لحجز مقعد مؤهل للتشامبيونزليج في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول سوف يفتتح مباريات الموسم الجديد بمواجهة نوريتش سيتي يوم 14 أغسطس المقبل.

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