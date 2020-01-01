كلوب: ولفرهامبتون قدّم مباراة هائلة ونحتاج للتطوير

تعرف على تصريحات كلوب عقب فوز ليفربول على ولفرهامبتون

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ ولفرهامبتون قدّم مباراة جيدة مشيدًا بمستوى آداما تراوري وكذلك روبرتو فيرمينو.

قطار ليفربول استمر في الانطلاق ليفوز على ولفرهامبتون بهدفين لهدف.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "اللقاء كان قويًا والمدرب نونو سانتو أدار المواجهة بشكل مميز، إنّهم فريق مختلف ولديه القدرة على توسعة الملعب بوجود آداما تراوري الذي يظهر بشكل خطير ايضًا حينما ينضم للعمق ويتواصل بشكل جيد مع راؤول خيمينيز".

وتابع: "سجلوا هدف التعادل وبعدها قدموا 10 دقائق نارية، وكانوا خطيرين للغاية وعلينا تفادي ذلك في المواجهات المقبلة. صحيح وصلنا بفرص أقل لكنها كانت خطيرة".

المدرب الألماني أكد أنّ الفريق لم يكن في أفضل أحواله ولذلك احتاج لمهارات اللاعبين الفردية وهذا ما قدّمه روبرتو فيرمينو.

وأردف: "هناك العديد من الأشياء التي بحاجة إلى التطور ولكني فخور باللاعبين وما قدموه في الملعب، لقد غيرنا نظام اللعب عدة مرات وحاولنا تهدئة الأجواء وحينما تعقدت الأمور ظهرت قيمة بوبي".

وحول إصابة ساديو ماني، أشار المدرب إلى أنّه يعاني من إجهاد عضلي متمنيًا عودته السريعة إلى الملاعب وألا تكون خطيرة.

واختتم: "المباراة لا تنتهي سوى مع صافرة الحكم ولذلك لا نشعر بالقلق لو تلقينا أي هدف لأنه دائمًا هناك فرصة للرد. علينا إيجاد الحلول والبحث عن طرق مختلفة للتسجيل".

جدير بالذكر أنّ ليفربول لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي وتعادل في مناسبة واحدة.