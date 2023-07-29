كلوب: هذا ردي على قرار هندرسون بالانتقال للاتفاق!

المدرب الألماني صُدم من خيار نجمه!

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أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على صعوبة رحيل لاعبه جوردان هندرسون لصفوف الاتفاق السعودي في سوق الانتقالات الصيفية.

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وقال كلوب خلال تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "لقد شعرت بالمفاجأة عندما قال لي هندرسون إنه يريد أن يرحل عن صفوف ليفربول، بكل تأكيد كانت مفاجأة، لقد عرفته لثماني سنوات".

وأضاف: "لقد كان على علم بالموقف الذي نحن فيه، وأن الفريق يحتاج وجوده وأننا نريد استمراره، لكنه أراد الرحيل على أي حال".

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وأكمل: "بعد قراره بالرحيل لم يكن يجب أن نكون كالحجارة في طريقه، كان هذا هو ما أراد، لكنني أتحدث فقط عن رد فعلي".

جدير بالذكر أن هندرسون سيحصل على راتب في صفوف الاتفاق يبلغ أربعة أضعاف ما كان يتقضاه رفقة ليفربول بحسب "ذا أتلتيك".

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