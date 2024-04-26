كلوب: هذا رأيي في سلوت، ومن يساعد صلاح على حل مشكلته سيصبح ثريًا للغاية!

المدرب الألماني يرفض الاستسلام ولكنه يؤمن بالواقعية

يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن حظوظ فريقه أصبحت ضعيفة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قبل المواجهة القادمة ضد وست هام.

ليفربول تعرض لضربة قوية يوم الأربعاء الماضي، بالخسارة 2/0 أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، مما جعل الفريق يبتعد عن آرسنال المتصدر بفارق 3 نقاط.

كلوب قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الهامرز المقبلة:"لا أستطيع أتذكر آخر مرة شعرت فيها بالإحباط مثلما كان إحساسي يوم الأربعاء الماضي أمام إيفرتون، كيف يمكننا الفوز بالدوري لو لعبنا بهذه الطريقة؟ آرسنال ومانشستر سيتي يلعبان كرة قدم مميزة، ونحن في هذا المركز في الجدول لأننا قادرون على ذلك أيضًا، ولكننا لسنا في أفضل مكان في الوقت الحالي، لم نتمكن من اللعب مثلهما منذ بضعة أسابيع، لذلك سأحاول بذل قصارى جهدي للاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى والتعافي مما حدث".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أنا متأكد أن السباق أصبح منحصرًا في الوقت الحالي بين آرسنال ومانشستر سيتي، ربما يتحدث البعض عن أشياء مختلفة، ولكني لا أعتقد أن أي منهما سيخسر مباراتين".

وتابع:"نحن نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، لم نستسلم ولن نرفع الراية الآن، ولكن علينا أن نكون واقعيين، كلاهما يحتاج إلى الخسارة ونحن بحاجة إلى الفوز في آخر 4 مباريات، متى كانت المرة الأخيرة التي خسر فيها آرسنال ومانشستر سيتي مباراتين؟ ولماذا سيحدث ذلك الآن؟".

وعن قدوم آرني سلوت مدرب فينورد بدلًا منه:"لم أقرأ أي شيء، ولكن آرني تحدث عن الأمر، لست متداخلًا مع النادي في عملية المفاوضات، ولكني أتمنى رؤيته يتولى المهمة لو كان متحمسًا لذلك، أحب طريقة لعبه وسمعت عنه الكثير من الأشياء حول جودته كمدرب، كل شيء يبدو على ما يُرام بالنسبة لي، إنها أفضل وظيفة ممكنة في النادي الأفضل على مستوى العالم".

المستوى الحالي لداروين نونيز ومحمد صلاح:"المهاجمون لا يسجلون، هذا أمر صعب، ولكنها دورة حياة المهاجم، إنه أصعب شيء في العالم، لقد أتيحت لنا فرصة جيدة أمام إيفرتون وتعاملنا معها بتسرع شديد، لذلك يجب الاستعداد جيدًا وخلق المزيد والمزيد من الفرص ومحاولة تسجيلها، ولكن لو كان هناك حل واحد معروف لإعادة اللاعب لأفضل حالاته، فالرجل الذي وضع هذا الحل في كتاب سيكون ثريًا للغاية".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث بجدول الدوري بـ74 نقطة، مقابل 76 لمانشستر سيتي و77 لآرسنال، مع امتلاك سيتي مباراة إضافية تجعله قادرًا على احتلال الصدارة لمواصلة رحلته في الحفاظ على لقبه الذي حصل عليه في آخر 3 نسخ.