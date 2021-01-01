كلوب: ننتظر تعثر وست هام وليستر سيتي وتشيلسي

تصريحات يورجن كلوب بعد هزيمة آرسنال

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إنه ليس في العادي أن ينظر إلى نتائج الآخرين، ولكن الوضع الحالي يجعله منتظرًا لهزائم ليستر سيتي وتشيلسي وبقية المنافسية على بطاقة أوروبية.

وفاز ليفربول على مضيفه آرسنال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الإمارات ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب اللقاء قال كلوب: "إجمالًا، كان أداء جيدًا بالنسبة لنا، لقد أنهينا أغلب المواقف بالشكل المناسب، لم يكن آرسنال حقاً في المباراة طوال 95 دقيقة، كان ذلك يعود إلينا وإلى ما قدمناه".

وأضاف: "كان علينا الاستمرار والحفاظ على الزخم، كان علينا توخي الحذر في التعامل مع الدقائق الأخيرة بشكل جيد، لم أشعر بالإحباط بين الشوطين، كان علينا أن نعمل بجد وعندما تفعل ذلك يكون لديك فرصة جيدة للفوز".

وتابع: "من الواضح أننا لسنا في أرض الأحلام هذا العام وليس لدينا فرصة كما كانت في الموسم الماضي، عندما يتحدث الناس عنك بطريقة خاطئة، فأنت تريد الرد فقط، لقد كان عرضًا مثيرًا من أوله إلى آخره."

وأردف: "نحن معتادون قليلاً على عدم التسجيل مبكرًا، جيمس ميلنر لم يسجل كثيرًا،علينا أن نعمل بجد ونحاول كثيرًا إلى اللحظة الأخيرة لأن هذا هو كل ما نملك".

وأكد: "من الواضح أننا قررنا الاعتماد على ديوجو جوتا الذي هو في حالة جيدة جدًا في الوقت الحالي، لقد قام بأداء مميز اليوم، وقبلها لعب مع البرتغال وكان مميزًا أيضًا"..

وحول أرنولد قال: "لا أريد الحديث مجددًا عن مسألة تواجده في المنتخب الإنجليزي من عدمها، هذا قرار ساوثجيت، ولكن بالنسبة لنا فهو واحد من أهم اللاعبين وأكثرهم تأثيرًا".

"وحول المنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا قال: "نحن لا ننظر إلى تشيلسي أو وست هام أو أي فريق آخر لأننا يجب أن نفوز بمبارياتنا ولكن في وضعنا، يجب أن تخسر الفرق الأخرى لأننا لن نلعب مع تشيلسي مرة أخرى أو ليستر وكل المنافسين كذلك، علينا مواصلة العمل وهذا ما نفعله".

الجدير بالذكر أنه بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول من النقاط ليصبح 49 نقطة ويصل بذلك إلى المركز الخامس، مع تقلص الفارق مع تشيلسي الرابع إلى نقطتين فقط.

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أما آرسنال، فقد تجمد رصيده عن النقطة 42 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.