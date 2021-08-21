كلوب: نحن نلعب المصارعة، وعلينا حماية لاعبي كرة القدم!

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول ينتقد تعامل الحكام مع تدخلات نجوم كرة القدم مؤخرً.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن انزعاجه من طريقة تعامل حكام كرة القدم مع التدخلات العنيفة مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب مواجهة بيرنلي والتي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ما الذي قاله كلوب عن تدخلات مباراة ليفربول وبيرنلي؟

وقال كلوب: "علينا دائمًا أن نكون على أتم استعداد لكل قتال ممكن، لكن اليوم التعامل كان خشنًا للغاية، لقد كان هناك تدخلات في غاية القوة من آشلي بارنز وكريس وود".

وأضاف: "لا أعرف إذا ما كنا نسير في الطريق الصحيح بوجود النوع من التدخلات، نريد أن نتفادى تلك المواقف".

وأكمل: "أريد أن أترك المباراة تسير، لكن هناك بعض المواقف التي يجب أن يتوقف فيها اللعب ويتم احتساب خطأ".

لماذا يجد كلوب تلك التدخلات غير مقبولة؟

وأردف: "عدم احتساب ركلات الجزاء على التدخلات البسيطة أمر مفهوم ولا بأس به، لكن لا يجب أن ننسى حماية اللاعبين".

وأنهى كلماته: "لو كنت تحب ذلك النوع من التدخلات فعليك أن تشاهد المصارعة، علينا أن نقدم الحماية للاعبي كرة القدم".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد فاز بهدفين نظيفين في لقاء اليوم وتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت حتى تقام بقية مباريات الجولة.

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