ناجلسمان عن قدوم كلوب بدلًا منه: أعرف هذا الشخص جيدًا ودعوني أسأل أولًا!

تمنى التوفيق لمدرب ليفربول السابق في رحلته الجديدة

علق يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول إمكانية قدوم يورجن كلوب بدلًا منه في المستقبل القريب.

كلوب الذي رحل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الماضي، للحصول على راحة من التدريب لمدة موسم واحد على الأقل، قرر العودة إلى الصورة من بوابة أخرى، بتعيينه في منصب المدير العالمي لكرة القدم بشركة ريد بول.

ومن جانبه قال ناجلسمان عن هذه الخطوة في المؤتمر الصحفي لمواجهة البوسنة بدوري الأمم الأوروبية:"يجب تهنئة أوليفر مينتزلاف على هذه الصفقة الرائعة، كما أهنىء يورجن على عمله الرائع كذلك، إنها وظيفة مثيرة للاهتمام للغاية، سيملأها كلوب بالكثير من الحياة بأسلوبه، لذلك هي صفقة مربحة للجانبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأما عن الأنباء حول البند الذي وضعه أوليفر مينتزلاف المدير العام لشركة ريد بول، والذي يتيح لكلوب تدريب منتخب ألمانيا:"أنا أعرف أوليفر جيدًا، لا أستطيع تخيل وجود هذا البند في العقد، سأسأل أولًا، وبعدها سأفكر في كيفية الإجابة".

يذكر أن ألمانيا تستعد للعب أمام البوسنة اليوم، الجمعة، في دوري الأمم، قبل استضافة هولندا في قمة أوروبية مرتقبة بنفس البطولة يوم الإثنين 14 أكتوبر الجاري.