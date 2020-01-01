كلوب: سأضحي بميدالية الدوري أو أصنع المزيد حتى يُتوج الجميع!

نظام خاص قد يحرم بعض لاعبي الدوري من التتويج

تحدث مدرب ليفربول يورجن كلوب عن عملية توزيع ميداليات التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على لاعبيه واستعداده عن التنازل عن الخاصة به ليحصل الجميع عليها.

وتنص قوانين الاتحاد الإنجليزي أن على اللاعب المشاركة على الأقل في خمس مباريات حتى يحق له الحصول على ميدالية عند تتويج فريقه.

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وعلق كلوب قائلاً في تصريحات إعلامية: "هذا القانون بحاجة لإعادة نظر، ليس جيداً، الحارس الثاني مثلاً لا يلعب كثيراً، ذلك يعني أنه لا يستحق ميدالية؟".

وأكمل: "تتدرب خمسة ملايين مرة في العام وإذا لم تفعل لا تستحق اللعب لتفوز ببطولة ويأتي أحدهم ويقرر أن يجب أن تخوض خمس مباريات لتحصل على ميدالية".

وأتبع الألماني: "الشباب سيحصلون على ميدالية، سأحرص على ذلك، سأصنع لهم ميداليات أو حتى يحصلوا على تلك الخاصة بي".

وعلق كلوب مع "ميرور" على الموعد الذي سيعتزل فيه التدريب: "عندما بدأت فكرت أنني سأدرب 25 عاماً بالمجال، قضيت سبعة ونصف مع ماينز، ثم سبعة أعوام في دورتموند".

وأضاف: "في ليفربول سأصل إلى 23 ونصف عند انتهاء عقدي، لم أخطط لما هو بعد ذلك، أتمنى أن أجد المقدرة وقتها لقول شكراً أنا أكتفي بهذا القدر وأرحل".

ويلاقي ليفربول المُتوج بلقب البريميرليج رسمياً نظيره أستون فيلا مساء الأحد على "أنفيلد" لحساب منافسات الدوري.