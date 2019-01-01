كلوب: مواجهة بايرن صعبة ولا أحب الأحلام

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشدد صعوبة مواجهة بايرن ميونخ في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ويؤكد أن فريقه يستطيع المرور للدور التالي

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مباراة فريقه القادمة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بدور الـ 16 من البطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن مواجهة بايرن ستمثل عائقًا كبيرًا أمام فريقه وأنه يريد أن ينافس على كل البطولات المتاحة.

وقال كلوب: “لا نزال ننافس في دوري أبطال أوروبا وأنا سعيد لمواجهة فريق مثل بايرن ميونخ في مباراة ستكون صعبة للغاية رغم ذلك البعض يحتفل كأننا صعدنا بالفعل".

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وأضاف: "سنحاول أن نمر وأن نحقق البطولة، فعلنا ذلك في الموسم الماضي، رغم أن البعض يتحدث عن أننا علينا التركيز على الدوري هذا الموسم".

وأكمل: "في عملي لا أحلم بأي شيء، عادة لا أحلم سوى بصحة جيدة عندما يكون عمري 96 أو 97 عامًا، وأن أكون حول عائلتي وأحفادي".

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واختتم تصريحاته: "في عملي أعمل فقط، فعملنا أن نحقق الأحلام لكن ليست أحلامنا، ربما يملك لاعبي الفريق بعض الأحلام، لكن ليس أنا".