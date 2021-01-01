كلوب: مهمتي هي إعادة الزخم للاعبي ليفربول مرة أخرى

الأمور ليست على ما يرام..

أرجع يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، جزءًا من هزيمة فريقه أمام فولهام إلى توقيت هدف النادي اللندني، فيما أكد على أن لاعبيه لا يزالوا يتحلوا بالزخم لكن بحاجة إلى إظهاره بالطريقة الصحيحة.

وكان ليفربول قد هُزم للمرة السادسة على التوالي هذا الموسم بملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي، بعدما عجز عن رد هدف ماريو ليمينا الذي أتى بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من خطأ فادح لمحمد صلاح.

بجانب ما خلفته الهزيمة من ردود أفعال سيئة وقلق حول مستقبل ليفربول، باتت مباراة فولهام هي الثالثة على التوالي بأنفيلد التي يعجز فيها ليفربول عن التسجيل، ما يُنذر بوجود أزمة هجومية حالكة لدى كتيبة كلوب.

مدرب بوروسيا دورتموند السابق بعد المباراة خرج للصحافة وقال "كان من الواضح أن فولهام سيسبب لنا مشاكل اليوم، لديهم فريق جيد وهم في حالة جيدة، نتفق جميعًا أنهم يستحقوا البقاء في الدوري الإنجليزي".

كما أضاف "إحراز هذا الهدف قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ كان ضربة قوية لنا، حاولنا الرد وأظهر اللاعبون ذلك، هناك لحظات كان بمقدورنا أن يكون لنا فيها تأثير أكبر في المباراة".

"في النهاية، نحن لا نسجل الأهداف، وهذه مشكلة كبيرة بكل المقاييس."

وواصل كلوب حديثه "لا يزال لدى اللاعبين كل شيء يتعلق بالزخم وقوة الدفع ولكن في الوقت الحالي لا يمكنهم إظهاره، سيكون تحفة أن نرى كيف سنغير هذا بين ليلة وضحاها".

أما عن المراكز الأربعة الأولى، فقال "ليس هذا همي حاليًا، أتفهم سؤالك عن ذلك ولكن لا يمكنني التفكير في ذلك الآن، علينا الفوز بمباراة واحدة وهذا سيساعدنا كثيرًا".

وأتم الألماني بقوله "لست مضطرًا للوقوف هنا وأقول إننا نقاتل من أجل هذا أو ذاك".

الجدير بالذكر أن الهزيمة جمدت رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع، مع إمكانية فقدانه حال فوز توتنهام في وقت لاحق على كريستال بالاس هذه الجولة.