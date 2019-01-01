كلوب يعلق على مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو

تعرف على رأي كلوب في انضمام صلاح لمنتخب مصر الأولمبي

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن رأيه في مشاركة محمد صلاح مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب المصري تأهل لأولمبياد طوكيو بعد التتويج بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمقامة في العاصمة القاهرة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لم أعرف أي شيء عن هذا الأمر سوى منذ ساعة فقط ولا أدري ما الذي سوف يحدث. بالطبع قد يسبب هذا الأمر بعض المشاكل ولكني أدركت منذ ساعة فقط أنّ مصر وصلت إلى الألعاب الأولمبية".

وتابع: "يجب أن أتحدث أولًا مع محمد صلاح، لا أدري إن كنت سأتكلم معه اليوم أو ربما وقت آخر. من قال إنهم يرغبون في ضمه؟ هل قال المدرب إن صلاح سيتواجد في الأولمبياد ؟".

وكان كلوب قد أشار إلى أنّ محمد صلاح يتحسن بصورة تدريجية من الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي وتجددت أمام مانشستر سيتي بعد تدخل قوي من فيرناندينيو.

واختتم: "الأمر لا يدعو للقلق، ولكنّه بحاجة للراحة خاصة ونحن نخوض العديد من المباريات في فترة زمنية قصيرة. لقد تدرب بصورة طبيعية مساء أمس وسوف نراجع حالته الصحية قبل انطلاق المباراة".

جدير بالذكر أنّ محمد صلاح شارك في أولمبياد لندن عام 2012 والتي كانت بوابته للتواجد في القارة العجوز بعد أن رحل إلى بازل السويسري.

مصر وصلت إلى الألعاب الأولمبية للمرة الـ 16 في تاريخ فريق كرة القدم بعد أن غابت عن نسخة 2016 والتي أقيمت في رايو دي جانيرو بالبرازيل.