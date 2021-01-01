كلوب: مانشستر سيتي؟ أريد أن نكون أفضل نسخة منا

ماذا قال يورجن كلوب حول منافسة مانشستر سيتي؟

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن ما يريده هو أن يقدم الريدز أفضل نسخة متاحة منهم، بغض النظر عن وضع مانشستر سيتي أو أي من الأندية الأخرى.

وجاء ذلك قبل مواجهة ديربي الميرسيسايد أمام الجار اللدود إيفرتون، في ديربي خاص هذا الموسم حيث يتقارب المستوى والمراكز وعدد النقاط بين كل منهما.

وحول المنافسة على لقب البريميرليج وتراجع النتائج والكثير من الأشياء التي حدثت هذا الموسم، أكد المدير الفني الألماني أنه يريد فقط النسخة الأفضل لليفربول بغض النظر عن البقية.

وقال كلوب: "لم تكن الحقيقة أبدًا أننا فكرنا في كيفية تجاوز مانشستر سيتي، أو كيف يمكننا أن نصبح أفضل فريق في كرة القدم الإنجليزية ونتوج بالبريميرليج مرة أخرى".

وأضاف: "أردنا فقط أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا، أن نظهر بأفضل شكل ممكن، لدينا هذه الفرصة مرة أخرى وبإمكاننا الرد على كل ما حدث من خلال الظهور بشكل جيد"

وتابع: "إذا كان هذا جيدًا بما فيه الكفاية، فهو جيد بما فيه الكفاية وسيجعلنا الأفضل، وإذا كان هناك فريق آخر أفضل من أفضل نسخة لنا، فهذه هي الطريقة التي تبدو بها المنافسة والرياضة".

وأردف: "لا يمكننا أن نفعل أكثر من أن نكون أفضل نسخة من أنفسنا وهذا ما سنحاوله مرة أخرى كفريق، مباراة ديربي الميرسيسايد فرصة جديدة من أجل ذلك وعلينا استغلالها".

وأكمل حول المباراة قائلًا: "إيفرتون فريق صعب ولديهم كارلو أنشيلوتي الذي يمتلك خبرة كبيرة في إدارة مثل هذا النوع من المباريات الصعبة والحساسة ولعبت أمامه من قبل"

واسترسل: "لذلك نحن بحاجة إلى مزيد من الحظ بالطبع، بعض الحظ أكثر قليلاً مع الإصابات ويمكننا الاقتراب من النسخة التي نريدها، لقد فقدنا العديد من لاعبينا في هذا الموسم".

وحول المنافسة مع مانشستر سيتي قال كلوب: "نتفق جميعًا، وأنا متأكد من أن بيب جوارديولا سيقول ذلك، في الموسم العادي لكلا الفريقين لا يمكن أن يكون الفارق بيننا 16 نقطة".

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يذكر أن ليفربول يحتل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي وخلفه إيفرتون سابعًا، ولذلك فالخسارة ستكون محظورة، حيث تهدده بالتراجع أكثر على مستوى الترتيب.