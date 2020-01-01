كلوب: عندما تعطيك الحياة الليمون يجب أن تصنع العصير

ليفربول ينهي 2020 بتعادلين

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب على تعادل الفريق أمام نيوكاسل سلبياً لحساب آخر مباريات 2020 بالبريميرليج لفريقه، وأبدي رضاه عن النتيجة والمستوى العام.

ليفربول تعادل الأربعاء مع نيوكاسل دون أهداف، ليكون التعادل الثاني على التوالي عقب سابقه مع وست بروميتش ألبيون قبل أيام.

وقال كلوب مع "بي بي سي": "رأينا عديد اللحظات المميزة من تياجو في اللقاء، الآن علينا أن نرى كيف سيتفاعل وكل تلك الأمور، نملك مباراة أخرى عقب أربعة أيام".

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وأكمل: "ميلنر كان رائعاً، كذلك فيليبس قام بالمطلوب، البريميرليج يعج بالفرق الجيدة ولكن نملك فرصنا، الخصم كان جيداً، لست مطالباً بتحيتهم ولكنهم فريق جيد".

وأتبع الألماني: "يمكننا أن نلعب كرة قدم أفضل ولكن في تلك المباراة قدمنا الكافي للفوز، صنعنا أربع فرص محققة، فزنا عليهم من قبل بفرص أقل، اللاعبون غاضبون ولكن ليس بسبب الأداء".

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وحول صراع الترتيب قال كلوب مع "أمازون": "لا أفكر حالياً في الترتيب على الإطلاق، الصدارة جيدة ولكن لا تعني شيئاً، تعادلنا واستمرينا في القمة وهذا يظهر صعوبة الأمر".

وختم: "عندما تعطيك الحياة الليمون يجب أن تصنع عصير الليمون ويجب أن نستمر، ساوثامبتون، أستون فيلا، يونايتد، تلك اللقاءات المقبلة، كان يمكن أن يكون الوضع أسوأ".

ويتصدر ليفربول الترتيب حالياً بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يلعب مع أستون فيلا مساء الجمعة.