كلوب: لا أعرف موقف صلاح ولماذا لا نلغي الدرع الخيرية؟

يوجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أنه لا يعرف موقف كل من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينيو من مواجهة مانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه لا يعرف بشكل كامل موقف الثلاثي محمد صلاح وأليسون وروبرتو فيرمينو من المشاركة في مواجهة مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الدرع الخيرية مع فريق مانشستر سيتي والتي تقام خلال أيام.

وقال كلوب ردًا على سؤال إذا ما كانوا سيشاركون: "لا أعرف حقًا، لكن سيكون من المنطقي أن أراهم أولًا بعد ذلك اتخذ قرار مشاركتهم من عدمه".

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وأضاف حول تأخر انضمام ساديو ماني: "سينضم لنا خلال أسبوع، يمكننا أن نتحدث حول ذلك الأمر لساعات لكن هذا لن يغير أي شيء".

وعن مواجهة مانشستر سيتي نفسها: "هي بداية صعبة للغاية للموسم بكل تأكيد، مواجهتهم هي الخيار الأصعب لبدء أي موسم لكننا سنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا".

واختتم تصريحاته: "لا أعرف لماذا لا يتم إلغاء هذه البطولة؟ لقد فزت بها خمس مرات في ألمانيا لكن لا أحد يتحدث عن ذلك، نحن نلعبها كل عام، لماذا لا يتم إلغاءها إذا كانت لا تعني شيء".

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه فريق ليون وديًا يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة مانشستر سيتي في لقاء الدرع الخيرية يوم الأحد القادم.