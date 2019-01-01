كلوب يتجاهل كأس كاراباو في قائمة ليفربول لكأس العالم للأندية

غيابات قليلة بداعي الإصابة

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول ، القائمة النهائية للفريق التي ستكون حاضرة في كأس العالم للأندية 2019 بقطر، وشهدت تواجد كل الأسماء الأساسية الجاهزة.

ويبدأ ليفربول مشواره بالبطولة في الثامن عشر من ديسمبر الجاري بالدور نصف النهائي، ولم يتحدد بعد منافسه في المباراة.

واستدعى كلوب كل نجوم الفريق باستثناء الثنائي جويل ماتيب وفابينيو بسبب المعاناة من الإصابة وعدم الجاهزية قبل البطولة.

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وأعلن ليفربول أن فابينيو تعرض لإصابة في أربطة الكاحل ستبعده حتى نهاية العام، بينما ماتيب هو الآخر يعاني من مشكلة على مستوى الركبة أبعدته منذ أكتوبر الماضي.

Strong 💪



have prioritised the FIFA Club World over their Carabao quarter-final v Aston Villa — Sky Sports (@SkySportsPL) December 5, 2019

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ووجه كلوب الدعوة أيضاً للاعبين الشباب البارزين مثل هارفي إليوت وريان بروستر، في تجاهل تام للقاء أستون فيلا بكأس كاراباو الذي سيقام بنفس التوقيت.

ويخوض ليفربول مباراته أمام فيلا مساء السابع عشر من ديسمبر، وقرر أن يقود مدرب تحت 23 سنة نيل كريتشلي الفريق بدلاً من كلوب.

وشارك ليفربول للمرة الأخيرة بكأس العالم للأندية في 2005، ولكن خسر البطولة على يد ساو باولو البرازيلي.