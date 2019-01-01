كلوب يقسم ليفربول لحل أزمة ديسمبر

ضغط كبير في جدول بطل أوروبا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية الحل المقترح من قبل مدرب ليفربول يورجن كلوب من أجل التعامل مع أزمة ضغط المباريات في ديسمبر المقبل.

ويواجه الريدز أزمة تزامن موعد مباراة أستون فيلا في كأس كاراباو في الثامن عشر من ديمسبر مع تواجد الفريق بقطر للعب كأس العالم للأندية.

كلوب: قد ننسحب من كأس كاراباو في هذه الحالة، وآسف للذين أرادوا خسارتنا!

وأفادت "ميرور" أن كلوب يضع في الاعتبار تقسيم فريقه لمجموعتين، الأساسية تسافر إلى قطر من أجل البطولة الدولية، وأخرى بقيادة مساعده للقاء المحلي.

وأوضح التقرير أن الفريق الذي سيقوده المساعد سيكون مكوناً بالأساس من اللاعبين الشباب، وسيلتحق ببقية المجموعة مباشرة بعد مباراة الكأس.

ويحاول ليفربول، بحسب الصحيفة، تأجيل المباراة إلى الثامن من يناير، ولكن المشكلة تكمن أنه الميعاد المحدد للعب نصف نهائي المسابقة ذاتها.

ويلعب ليفربول مساء السبت أمام أستون فيلا، ولكن لحساب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.