"ستكون أكبر خسارة" .. رد قاطع من كلوب عن تدريب إنجلترا وألمانيا!

الألماني يرفض العودة للتدريب

بعد التكهنات الأخيرة حول مستقبله، خرج الألماني يورجن كلوب من أجل الرد على الأنباء المنتشرة حول الفريق الذي سيقوده عند عودته مرة أخرى للتدريب.

كلوب قرر إنهاء رحلته مع ليفربول الموسم الماضي من أجل الحصول على راحة، ومنذ هذه اللحظة تم ربط اسمه بالعمل في العديد من الوظائف مثل منتخبي ألمانيا وإنجلترا وكذلك نادي بوروسيا دورتموند، حيث خرج رودي فولر المدير الرياضي للاتحاد الألماني، من أجل اقتراح تولي كلوب مهمة تدريب منتخب ألمانيا على وجه التحديد خلفًا ليوليان ناجلسمان بعد بطولة كأس العالم 2026.

وخلال حصوله على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية في قصر بلفيو، قال مدرب الريدز السابق عن هذه الإمكانية:"لا أرغب في الحديث عن كرة القدم اليوم لأنه ليس هناك ما أقوله، رودي فولر رجل لطيف للغاية وتم وضعه في موقف اضطر فيه للحديث عن هذا الأمر".

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وعن منتخب إنجلترا:"ستكون أكبر خسارة ماء وجه في تاريخ كرة قدم إذا قمت بهذا الاستثناء في الوقت الحالي".

وكان كلوب قد ارتبط مؤخرًا بخوض تجربة جديدة مع نادي إنتر الإيطالي، وذلك في حالة رحيل سيموني إنزاجي عن الفريق لخلافة إريك تين هاج في مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها كلوب لرفض الحديث عن عودته لمجال التدريب، حيث يصر الألماني على الراحة لمدة موسم واحد على الأقل قبل التفكير في العودة من جديد.