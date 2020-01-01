كلوب: ليفربول الأفضل في العالم؟ سلاح ذو حدين في الصفقات

كلوب يوضح رؤيته لفريقه في ضوء سوق الانتقالات..

اعترف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن نجاح الريدز يساعده في سوق الانتقالات من حيث سهولة إقناع النجوم بالانضمام إلى حامل لقب دوري أبطال أوروبا ، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ذلك يسبب مشكلة أيضًا.

وقال كلوب، في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي: "ستكون الأمور أسهل أن يراك اللاعبون على هذا النحو، فإذا رأوا أنك ناجح فسيكون من السهل الدخول في محادثات معهم".

واستدرك المدرب الألماني: "لكن في المقابل تجد صعوبة عندما يكون فريقك أفضل، لأن اللاعبون خلال المفاوضات يطرحون أسئلة من نوعية: أين ومتى سأشارك؟".

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وأضاف: "نحن بحاجة للتعاقد مع لاعبين يرغبون بأن يكونوا جزء من الفريق ويقاتلون من أجل مركزهم، واتخاذ الخطوة التالية معنا، وكذلك الذين يرغبون في التطور والتحسن، هذا كل ما في الأمر".

وتابع مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "لدينا هذه النوعية من اللاعبين، ومن يريد الانضمام إلينا يحتاج لأن يكون كذلك".

وأشار كلوب، إلى صعوبة إيجاد لاعبين قادرين على تقديم الإضافة لفريقه الذي يتصدر الدوري الإنجليزي، بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وأفاد: "الفئة العمرية للفريق جيدة في الوقت الحالي. خلال عامين أو ثلاثة، ربما سيكون الأمر مختلفًا ولكن في الوقت الحالي، الوضع جيد".

واسترسل: "هذا يعتمد على ما تريده. هل هو عمر جيد للبيع؟ ربما لا. ولكن هل هو عمر جيد للأداء؟ نعم، لذلك هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نفكر فيها، إنها فترة مثيرة للاهتمام".

وبسؤاله عما إذا كان يرى فريقه الأفضل في العالم، أجاب: "لا، نحن أكثر انتقادًا لأدائنا لأن الناس لا ترى سوى النتائج التي تعد استثنائية بلا شك، ولكننا لا نرى أنفسنا الأفضل في العالم".

وواصل: "عادة إذا ذكر الناس أفضل فريق في العالم، يتبادر إلى ذهنك ريال مدريد و برشلونة في السنوات القليلة الماضية، و مانشستر سيتي في أخر عامين، وأشياء من هذا القبيل".

وتطرق كلوب للحديث عن مواجهة ليفربول و أتلتيكو مدريد ، الأسبوع الماضي والتي خسرها الريدز بهدف نظيف، في إطار ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح صاحب الـ52 عامًا: "ما أحببته في فريقي أمام أتلتيكو، هو أننا لم نلعب كأفضل فريق في العالم، لقد قاتلنا كالمجانين من أجل التغلب عليهم".

وأكمل: "كان موقفنا في هذه المباراة استثنائيًا، حيث كانت خارج ملعبنا، واستقبلنا هدفًا مبكرًا من كرة ثابتة، كما أننا تعرضنا لهجمات مرتدة خطيرة رغم قلتها، لديهم جودة لا تصدق ومع ذلك كنا نلعب بحماس ونحاول على مدار 95 دقيقة".

وأتم: "لم تكن هناك ثانية واحدة وقفنا فيها وقلنا.. حسنًا ماذا يمكننا أن نفعل؟".