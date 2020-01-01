كلوب: صداقتي مع أنشيلوتي قد لا تعجب البعض

الثنائي يتواجهان مجدداً هذا الأحد

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب على تجدد المواجهة مع كارلو أنشيلوتي، هذه المرة والأخير مدرباً لإيفرتون ، ودعاه للانتقال للسكن بجواره.

وتقابل الثنائي هذا العام مرتين في دوري الأبطال عندما كان أنشيلوتي مدرباً لنابولي، وفاز الأخير ذهاباً 2-0، وتعادلا إياباً بهدف لكل جانب.

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وقال كلوب قبل المواجهة الثالثة هذا الموسم لحساب كأس الاتحاد: "لقد كنا أصدقاء، لا نرى بعضنا كثيراً، الغريب أننا نشعر بالصداقة رغم قلة اللقاءات".

وأضاف: "نتقابل في المباريات والاجتماعات، عندما أتى لهنا فكرت، هل يمكن أن أدعوه لحفل أقيمه وهو مدرب إيفرتون، لست في السوشيال ميديا، ولكن تخيل وقع صورة لنا معاً".

وأتبع الألماني: "لن أضعه في مثل ذلك الموقف، أريد فقط أن أسبب له المتاعب في أرضية الملعب، نحترم بعضنا البعض، لا أعرف أين يعيش، ولكن المنزل المجاور لي خالي، سيكون أمراً مضحكاً لو انتقل إليه".

وحول آخر مواجهة: "لقد فاز نابولي بركلة جزاء غير صحيحة، ولكن لا يوجد مشكلة أن تخسر مباراة كل فترة".

ويحل إيفرتون ضيفاً على ملعب "أنفيلد" مساء الأحد لمواجهة ليفربول لحساب لقاءات كأس الاتحاد الإنجليزي.