كلوب: ليس من العدل إجبار اللاعبين على انتقاد كأس العالم في قطر

المدرب الألماني يبدي رأيه في التصريحات السياسية للنجوم قبل المونديال

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، إنه لا ينبغي إجبار اللاعبين على الإدلاء بتصريحات تتعلق بحقوق الإنسان خلال منافسات كأس العالم في قطر 2022.

الألماني يؤمن أنه ليس من العدل الضغط على اللاعبين للحديث عن أمور سياسية تخص المونديال، لأنهم ليسوا أصحاب القرار بخصوص مكان خوض البطولة.

وأوضح كلوب خلال تسلمه جائزة "حرية ليفربول" في حفل أقيم اليوم، الخميس:"الأمر لا يتعلق باللاعبين من هذا الجيل حتى يتخذون أي قرارات تخص الذهاب للمشاركة في المونديال، المسابقة ستقام في قطر وعليهم الذهاب هناك لخوض المباريات".

وأضاف:"القرار تم اتخاذه من قبل أشخاص آخرين، وإذا كنت تريد انتقاد أي شخص فانتقد من اتخذوا هذا القرار وليس البطولة نفسها".

وتابع:"ليس من العدل أن نجعلهم يخرجون بمثل هذه التصريحات السياسية أو أي أشياء أخرى".

جدير بالذكر أن العديد من اللاعبين خرجوا للحديث أكثر من مرة عن أمور تخص العمال وحقوق الإنسان قبل إقامة كأس العالم في قطر، وكان أبرزهم المهاجم الإنجليزي هاري كين.