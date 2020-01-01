كلوب: لو كان الملعب ممتلئًا اليوم لما اختلف أي شيء

أبرز ما قاله يورجن كلوب بعد فوز ليفربول برباعية على كريستال بالاس

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن الجميع عليه التكيف مع كرة القدم في زمن كورونا، ولكن الحضور الجماهيري يجعل للمنافسات قيمة أخرى.

وكان ليفربول قد استعاد نغمة الانتصارات بعد تعادل الجولة الماضية أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حين فاز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وعقب المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد بمدرجاته الخاوية، قال يورجن كلوب في تصريحات لقناة سكاي سبورتس إن الفوز كان إيجابيًا ومهمًا.

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وأضاف: "تخيل لو كان هذا الملعب ممتلئًا اليوم وكان جميع الناس يحضرون المباراة على الهواء مباشرة، لا أعتقد أن المباراة كان يمكن أن تكون أفضل لأن الأولاد لعبوا وكأن المدرجات ممتلئة"

وتابع: "قلت إنني أرغب في رؤية أفضل المباريات خلف الأبواب المغلقة من أجل تحدي الظروف الحالية والتكيف معها، ولكننا نأمل ألا نراها مرة أخرى وألا تكون المدرجات فارغة في المواعيد المقبلة. كانت هذه أفضل لعبة ضغط مضاد شهدناها من قبل"

وأردف: "إذا كنت تعرف هؤلاء اللاعبين جيدًا وإذا كنت قريبًا منهم مثلي لا يمكن أن تكون سعيدًا أكثر مني، ويمكنك حينها تفهم سبب هذه السعادة التي أشعر بها كلما تحدثت عنهم"

وأكمل: "الطريقة التي لعبوا بها لا تصدق وأبهرتني كثيرًا، العاطفة التي أظهرناها كانت استثنائية للغاية، كانت هناك لحظات لم أصدقها في هذه المباراة"

وحول بيب جوارديولا قال: "إنه يلعب رفقة مانشستر سيتي كرة قدم جميلة وجذابة، هم رائعون، ولكننا مختلفون، استحقينا كل ما حصلنا عليه، ولكن هذا لا ينفي أنهم مميزون"

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يذكر أن ليفربول يحتاج للفوز في المباراة المقبلة فقط من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا وإنهاء فترة الصيام التي امتدت لـ 30 عامًا.