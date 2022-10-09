كلوب: لهذا أخرجت صلاح وليفربول لا ينافس على الدوري الإنجليزي

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن تبديل المصري محمد صلاح ضد آرسنال في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي كان فنيًا بالمقام الأول بالنسبة له.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها كلوب ونقلتها "ESPN" وأكد خلالها أنه أراد أن يدافع بشكل مختلف لذلك أخرج مهاجمه هداف الموسم السابق، وتطرق للحديث عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
وقال كلوب: "كان علينا أن ندافع بشكل أفضل على مستوى عالي، وحاولنا أن نضع هندرسون على ذلك الجانب هناك".
وأضاف: "صلاح قام بعمل رائع للغاية، ما قدمه لا يصدق، لقد قدم الكثير من العمل وصنع الفارق في عدة مناسبات".
وأردف نافيًا أن يكون فريق فكر في التعادل فقط بعد تبديل صلاح: "هذا غير صحيح، أردنا أن نحقق الفوز حتى عندما أخرجنا مهاجم".
وأكمل تصريحاته مؤكدًا أن فريقه لا ينافس على اللقب هذا الموسم: "بالتأكيد نحن لا نتواجد في سباق اللقب".
جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد عشر نقاط بعد مرور تسع جولات ولهم مباراة مؤجلة.
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