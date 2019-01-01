كلوب لجوارديولا: ساديو ماني لا يغطس!

حرب تصريحات بين المدربين..

يبدو أن حرب التصريحات الصحفية بين يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ونظيره بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد بدأت، وهذه المرة من خلال رد قوي من المدرب الألماني دفاعًا عن لاعبه ساديو ماني.

وكان جوارديولا قد خرج بتصريحات عدائية ضد ماني واعتبره غواصًا ماهرًا، في إشارة إلى سقوط الدولي السنغالي داخل منطقة الجزاء دون أن يلمسه أحد من أجل الحصول على ركلات جزاء لليفربول.

بالفعل، ماني تحصل على ركلة جزاء عليها شكوك خلال مباراة ليستر وليفربول في اللحظات الأخيرة، وخلال مباراة أستون فيلا الأخيرة تحصل على بطاقة صفراء بسبب سقوطه في منطقة الجزاء وتمثيله.

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بدوره، علق كلوب على إدعاءات جوارديولا بقوله "لا أعرف إن كان يتحدث تحديدًا عن ماني أم يقصدنا جميعًا في ليفربول.".

مانشستر سيتي سيحل ضيفًا على ليفربول يوم الأحد المقبل في ملعب الأنفيلد، في مباراة ازدادت قيمتها بعد هدف ماني الذي منح الريدز ثلاث نقاط هامة بهدف قاتل في أستون فيلا في الثواني الأخيرة.

كلوب واصل وقال "أستطيع أن أقول أن ماني ليس غطاسًا، كان هناك موقفًا حدث احتكاك بينه وبين لاعب أستون فيلا وسقط، ربما لم تكن ركلة جزاء ولكن الاحتكاك قد تواجد.".

ويستعد ليفربول لمباراة هامة في دوري أبطال أوروبا عندما يُلاقي فريق جينت البلجيكي يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من البطولة الأوروبية الأغلى، وفضّل مدرب دورتموند الأسبق أن يتحدث عنها عوضًا عن الحديث عن مباراة السيتي.

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المدرب الألماني قال "ليس عندي مزاج للحديث عن السيتي اليوم. يمكنك قول أمورًا عن السيتي ولكن حاليًا لا يمكن التفكير في الأمر.".

وأتم "لن أقول للاعبين أن السيتي يوم الأحد، سأقول أننا سنلاقي جينت يوم غد. لا أشك في اللاعبين على الإطلاق، ولكن سأشعر بالإحراج حقًا إن قلت لهم لا تفكروا في مباراة السيتي.".