كلوب لجماهير ونجوم ليفربول: انسوا رحيلي وفكروا في هذه الأمور!

طلب كلوب من جماهير ليفربول قبل الرحيل...

طلب يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، من جماهير فريقه أن تنسى أمر رحيله، بعد القرار المفاجئ الذي أعلنه المدرب الألماني، وصدم به الجميع قبل أيام.

وكان كلوب، قد أعلن بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي، عن قراره بالرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعدما شعر بأنه طاقته بدأت تنفد، وأشار إلى أنه يفكر عدم استمرار العمل في كرة القدم، ليستمتع بحياته.

وفي أول مباراة للريدز، عقب قرار المدرب الألماني، أشعل جمهور ليفربول مدرجات ملعب آنفيلد وغنى لمدرب الفريق الأنشودة الشهيرة "لن تسير وحدك أبدًا" في مباراة ليفربول ونوريتش في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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ونجح ليفربول في الفوز على نوريتش سيتي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي بي سي" عقبت اللقاء: "كان أمرًا رائعًا أن تظهر الجماهير حبها لي، نحن بحاجة إلى أجواء مميزة والفريق بحاجة إلى الجمهور".

وتابع: "على الجماهير ألا تفكر في المدرب نحن بحاجة إلى نسيان ذلك لبعض الوقت، ونواجه كل منافس بجنون هذا ما نريد أن نفعله، وستكون الفرصة التالية يوم الأربعاء".

وسيلعب ليفربول أمام تشيلسي، مساء الأربعاء القادم ضمن قمة مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي، على ملعب آنفيلد.