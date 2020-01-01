كلوب: لا نفكر في أي شيء حول فيروس كورونا

أبرز ما جاء في مؤتمر كلوب الصحفي قبل مواجهة ليفربول وواتفورد

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن لاعبي الفريق دائمًا ما يدخلون المباريات وهم مستعدون بنسبة 100% لأي شيء من الممكن أن يحدث.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على واتفورد مساء غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الوقت الذي يحتاج فيه ليفربول إلى 4 انتصارات فقط من أصل 11 مباراة متبقية لحسم لقب البريميرليج، شدد كلوب على أهمية عدم التراخي.

المزيد من الفرق

وقال: "مباراة واتفورد ستكون صعبة أمام خصم قوي يستطيع خلق الكثير من المصاعب على ملعبه، واستطاع تقديم مباريات كبيرة في الموسم الحالي"

وأضاف: "ليس لدينا خوف من أي شيء، ولكن في نفس الوقت لا نتعامل مع أي شيء على أنه مفروغ منه او محسوم سلفًا، سيكون الأمر صعبًا علينا أمام واتفورد"

وتابع: "لا أقول إننا سنربح 6/0 مثلًا لأن ذلك لن يحدث، ولا أقول إننا سنهدئ الرتم ولن نلعب بكامل قوتنا، سنعطي المباراة حقها كما نعل دائمًا"

وحول الإعلان الترويجي الذي ظهر أمس قال: "لقد كان شيقًا وتفاعل الجمهور معه بشكل رائع، من الممكن أن يكون الجميع قد سمع جويل ماتيب وهو يتحدث لأول مرة"

وأردف: "يجب أن نكون مستعدين بنسبة 100% لمثل هذه المباريات، هذا ما أحبه في تعامل اللاعبين مع كل المنافسات التي نخوضها، دائمًا يتمتعون بالرغبة ولا يفقدونها"

وأكمل: "في مباراة ويست هام يونايتد عانينا من التأخر بهدفين مقابل خدف واحد ولكننا لم نفقد الأمل، لقد ذكرتني بمباراة أستون فيلا التي كانت في الدور الأول"

وحول فيروس كورونا قال: "لا نفكر في أي شيء حول ما سيجري في الموسم الإنجليزي بسبب الفيروس، نحن نعتمد على ما يقوله القسم الطبي"

واسترسل: "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد، إنها مشكلة مجتمع وليست مشكلة كرة قدم، ويجب أن نكون جميعًا على استعداد لمواجهة مثل هذه الأشياء بناء على التقارير الطبية"

وقال كذلك: "بالنسبة لهندرسون هو ما زال يعاني من الإصابة وليس جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة، نأمل أن يتحسن وضعه في أقرب وقت"

واختتم: "بالنسبة لواتفورد واحتلالهم المركز التاسع عشر هذا سيعطي لهم حافزًا إضافيًا من أجل تحقيق الفوز والذي سيبعدهم عن مناطق الخطر تدريجيًا"

ماني: البريميرليج ليس سهلًا ولكننا جعلناه يبدو نزهة

يذكر أن ليفربول قد حقق 26 انتصارًا وتعادلًا وحيدًا في الـ 27 مباراة التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في سجل تاريخي.