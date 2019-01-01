كلوب: لا نستطيع تحقيق دوري اللا هزيمة مثل أرسنال

كلوب وحديث عن الفارق بين ليفربول وأرسنال 2004

قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بدون هزيمة هذا الموسم على نهج أرسنال في 2004 أمر غير متوقع.

وكان متصدر البريميرليج ليفربول قد نجح في الفوز على صاحب المركز الثاني ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البطولة.

وبهذا الفوز خطا ليفربول خطوة جديدة نحو اللقب الغائب منذ 30 عامًا، ونجح في توسيع الفارق مع ملاحقه المباشر إلى 11 نقطة، بسجل مثالي فاز فيه بـ 18 مباراة من أصل 19 لعبها.

وحول الاستمرار في تحقيق الانتصارات حتى نهاية الموسم والفوز بالبريميرليج بدون هزيمة قال كلوب: "في حال سألتني أنا فإنني لا أعتقد أن ذلك سيحدث"

وأضاف: "سلسلة أرسنال بدون هزيمة؟ هي صعبة أيضًا، الاستمرار في تحقيق الانتصارات دائمًا ليس سهلًا، 49 مباراة في البريميرليج بدون أي خسارة رقم كبير حقًا"

وتابع: "أنا شخص متفائل والجميع يعلم ذلك، ولكن ليس قبل مباراة كرة قدم، أي مباراة يمكننا الفوز بها لا أحب التفكير في أننا على الأرجح سنفوز بها"

وأردف: "هذا الأمر يجعل الحياة غير مريحة في بعض الأحيان، هذا لا علاقة له بأنني أراهن على اللاعبين الذين أمتلكهم إلى أبعد الحدود"

وأكد: "سلسلة الانتصارات التي حققناها ومقارنتها بأرقام الأخرين هو أمر تذكرته الآن، وبعد دقائق من الحديث نسيته، وفي حال ذكرتني به في المرة القادمة سأكون مندهشًا كما حدث الآن، هذا ليس ما يشغلني"

وواصل: "ما وصلنا له كان نتاج العمل الكبير الذي قمنا به على مدار السنوات الماضية، لا شيء يحدث فجأة ولا مجال للصدف في الحياة"

وحول فيرمينو قال: "سعيد بما قدمه وبالروح التي أظهرها، لقد بدا مهتزًا وقلقًا بعض الشيء في الآونة الأخيرة والأمس تحرر من كل شيء"

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يذكر أن ليفربول قد خسر الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي رغم تحقيقه 97 نقطة، كأعلى معدل نقاط لوصيف في تاريخ الدوريات الأوروبية الكبرى.



