كلوب: لا أهتم بالأرقام.. فقط الفوز هو هدفي

تصريحات قوية من الفيلسوف الألماني..

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أنه لا يفكر كثيرًا في الأرقام القياسية بقدر ما يهتم بتحقيق الانتصارات.

تصريحات كلوب أتت بعد انتصار الريدز بثلاثية لهدف على برايتون، في مباراة تألق فيها محمد صلاح وأحرز هدفين وصنع آخر.

ليفربول ضمن التتويج بلقب البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا، كما بات بمقدوره تحقيق رقم قياسي تاريخي في عدد نقاط البطولة حال الانتصار في بقية المباريات.

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كلوب بعد المباراة تحدث قائلًا "لقد بدأنا بشكل جيد حقًا كان علينا التكيف قليلًا لأننا كُنّا ندري بما يريدون فعله".

وتابع "لقد حصلنا على أول هدفين بكرات رائعة وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف، قلت للأولاد بين الشوطين أن بمقدور برايتون التعادل، كانت مباراة جميلة حقًا".

وعن إصابة جوردان هندرسون "أنا لا أعرف بالضبط ولكن هناك شيء في الركبة على ما أعتقد، نحن نعلم أن هناك أمرًا جادًا بالفعل".

نيكو ويليامز الشاب شارك في مركز الظهير الأيسر منذ بداية المباراة لكن تم استبداله بين الشوطين، وحول ذلك قال كلوب "يعتقد الجميع أنه ليس جيدًا إذا أخرجت لاعبًا شابًا بعد 45 دقيقة، لكننا نحميه".

"حصل على بطاقة صفراء ولم نوفر دعمًا دفاعيًا له في الجبهة اليسرى، هذه أول بداية له على الصعيد الاحترافي وأحببت ما قدمه وسوف يتعلم لذلك لا توجد مشكلة على الإطلاق، أحببت ما قدمه كثيرًا".

وأتم "الأرقام القياسية؟ هذا ليس مهمًا، لست مهتمًا بأي أرقام أريد فقط الفوز في المباريات. بالنسبة للرياضيين بشكل عام، الأرقام قد تكون مهمة، نحن أبطال الآن ويمكن الاهتمام بذلك لكن الواقع لا".

الجدير بالذكر أن ليفربول قد رفع رصيده من النقاط لـ92 نقطة، بفارق 5 نقاط عن رصيد الموسم الماضي (97 نقطة) مع تبقي 4 مباريات على نهاية الموسم.