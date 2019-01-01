كلوب: كوتينيو يشبه ديل بييرو

كوتينيو انتقل إلى بايرن ميونخ

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بلاعبه السابق وبايرن ميونخ الحالي فيليبي كوتينيو، وشبهه بأسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو.

كوتينيو أتم انتقاله في الأيام الماضية من صفوف برشلونة إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، ووجود بند بأحقية الشراء الصيف المقبل.

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وقال كلوب مع "كيكر": "كوتينيو لم يحصل على الفرصة معنا للعب في مركزه المفضل رقم 10، ولكنه رقم 8 رائعًا، وجناح أيسر مميز يجيد استغلال المساحات".

وأكمل: "بايرن يحتاجه وأراده، إذا أدخلوه في المنظومة وأخرج أفضل ما عنده البوندسليجا ستتحصل على نجم، يملك عين مميزة على المرمى".

وواصل كلوب: "لم أر لاعب مثله يأتي من اليسار ويسدد بتلك الدقة منذ أيام ديل بييرو، يذكرني به في تلك النقطة".

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وينتظر أن يبدأ كوتينيو مشواره مع بايرن ميونخ الأسبوع المقبل عندما يواجه شالكه بالجولة الثانية للدوري الألماني.