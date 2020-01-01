كلوب: كنت أخشى الإقالة من تدريب ليفربول

المدرب الألماني احتاج لبضعة سنوات قبل اللقب الأول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن المخاوف التي شعر بها من الإقالة عن النادي الإنجليزي، في حالة الفشل بتطوير الفريق بالشكل المطلوب.

مدرب الريدز رحل عن بوروسيا دورتموند في أكتوبر 2015، وأنهى الموسم الأول له في المركز السادس بعد تولي المهمة خلفاً لبريندان رودجرز.

كلوب انتظر حتى الموسم الماضي من أجل الحصول على اللقب الأول له، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، قبل الاقتراب من لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم قبل انتشار فيروس كورونا.

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المدرب الألماني قال في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورتس":"من الواضح أننا احتجنا لبعض الوقت، إصلاح الأمور في ليلة وضحاها ليس ممكناً، الجميع أراد ذلك ولكننا لم ننجح بهذه الطريقة".

وأضاف:"طلبت الحصول على الوقت الكافي، لأنه السبيل الوحيد لي منذ بداية مسيرتي، لم أتعرض للإقالة أبداً، ولكني عرفت أنها واردة في حالة فشلي بتطوير الفريق مع نادي بحجم ليفربول".

وتابع:"كانت هناك حالة من الإيجابية لدى ملاك ليفربول بعد التوقيع معي، ربما احتجت 4 سنوات للفوز بالبطولات وهذا ما فعلناه، وهم منحوني الثقة الكاملة طوال هذه الفترة حتى بعد خسارة نهائيين ضد ريال مدريد بدوري الأبطال وإشبيلية بالدوري الأوروبي".

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وأما عن الوضع الحالي لفريقه:"نحن لن نتغير من الناحية العقلية، لكن هناك العديد من الجوانب الأخرى التي نسعى لتطويرها، مع خلط العناصر الجديدة بالمجموعة الحالية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة".

وفي نهاية حديثه شدد كلوب على إيمانه بالتمسك بأسلوبه منذ بداية مشواره مع ماينز بالدوري الألماني وحتى الآن دون القيام بأي تغييرات في فلسفته.