كلوب: كنا الأفضل في 2018 أمام ريال مدريد قبل إصابة صلاح

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول لا يزال يتحدث عن إصابة محمد صلاح في نهائي 2018 أمام ريال مدريد.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكد أن فريقه كان أفضل في آخر مواجهة بين الفريقين قبل إصابة محمد صلاح بعد تدخل سيرخيو راموس.

وقال كلوب: "في 2018 كنا الأفضل حتى إصابة محمد صلاح، بعد ذلك لم نكن في أحسن حال، وريال مدريد بدأ يسيطر على المباراة".

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وأضاف: "بنينا فريقنا من أجل ذلك النوع من المباريات، عندما نلعب أمام فرق تحب لعب كرة القدم يكون لدينا فرصة حقيقية".

وأكمل: "البعض يقول أن ريال مدريد هو المرشح للمرور؟ حسنًا ذلك عظيم، ليس لدي أي مشكلة مع ذلك، هم معتادون على دور البطل، ونحن لا نملك مشكلة مع دور المتحدي".

وعند سؤال إذا ما كان قد ندم على عدم تدريب ريال مدريد قال: "بنهاية مسيرتي لو كان هناك ثلاثة أندية فقط في سيرتي الذاتية وهم مانيتس وبوروسيا دورتموند وليفربول سأكون سعيدًا، سألتني إذا ما كنت نادمًا على عدم تدريب ريال مدريد، ذلك ليس السؤال المناسب، أنا نادم على عدم العيش هنا، فالطقس رائع".

وأنهى كلماته: "لسنا هنا في مهمة انتقامية، ولن أفصح عن تشكيلي في اللقاء، هل فعل زيدان ذلك؟ علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر آخر مواجهة ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وكانت في نهائي 2018 عندما أصيب محمد صلاح في الكتف بعد تدخل سيرخيو راموس.