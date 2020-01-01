كلوب قد يحرم برشلونة من استعادة تياجو ألكانتارا

لاعب بايرن ميونخ يرغب في الرحيل لليفربول...

يسعى ليفربول للحصول على خدمات لاعب بايرن ميونخ تياجو ألكانتارا مستغلًا رحيل اللاعب المنتظر عن البافاري عقب رفضه تجديد عقده.

كان ألكانتارا قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ قادمًا من برشلونة في صيف 2013 في صفقة قدرت وقتها لما يقرب من 25 مليون يورو.

ويريد ألكانتارا الرحيل عن بايرن ميونخ ،و من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2021.

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فحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المحادثات قد توقفت بين بايرن ميونخ وصاحب الـ 29 عاماً بشأن العقد الجديد .

حيث ذكرت الصحيفة الألمانية أن اللاعب مستعد لتحدٍ جديد بعيدًا عن ألمانيا.

و أشارت الصحيفة إلى أن هناك اهتمامًا من ليفربول بالتعاقد مع تياجو، كما أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول معجب بشكل كبير بالدولي الإسباني ويسعى لضمه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصلت الصحيفة بأن إدارة النادي الألماني ستطلب الحصول على حوالي 50 مليون يورو من أجل الموافقة على بيعه.

ويأتي هذا النبأ في الوقت الذي قالت فيه تقارير إسبانية أن اللاعب يخطط للعودة إلى برشلونة، النادي الذي يملك خيار شرائه مقابل 25 مليون يورو في حال رحيله عن بايرن ميونخ قبل نهاية عقده.

يذكر أن اللاعب الدولي الإسباني قد شارك في 35 مباراة رفقة بايرن ميونخ في الموسم الحالي بجميع المسابقات ،سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.