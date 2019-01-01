كلوب قبل مواجهة بايرن ميونيخ: تظاهرت أننا الأفضل

كلوب يتحدث عن مواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن مواجهة بايرن ميونيخ في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونيخ الأسبوع المقبل، حيث ستقام على ملعب أنفيلد معقل نادي ليفربول.

وبخصوص المباراة، تحدث يورجن كلوب عن حظوظ الفريقين، حيث أكد أنها متساوية وأن بايرن ميونيخ يمتلك نفس الحظوظ للعبور.

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وحول أفضلية ليفربول قال كلوب: تظاهرت فقط بأننا أفضل، ولكن الحقيقة أن مثل هذه المواجهات لا يمكن فيها تحديد طرف كمرشح أبرز"

وأضاف: "سنقدم كل ما لدينا وهم أيضًا سيقدمون كل ما لديهم، هذا هو ما يمتلكه كل فريق في الوقت الحالي من أجل التأهل إلى الدور المقبل"

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يذكر أن ليفربول كان قد عبر وصيفًا لمجموعته التي تأهل منها باريس سان جيرمان في المركز الأول، بينما تصدر بايرن ميونيخ مجموعته التي احتل فيها أياكس أمستردام الوصافة.