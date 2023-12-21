كلوب في رسالة عنيفة لجماهير ليفربول: ستجلس صامتًا؟ امنح تذكرتك لشخص آخر!

غضب من المدرب الألماني رغم الفوز الساحق

رسالة غريبة وغير متوقعة خرج بها يورجن كلوب مدرب ليفربول إلى جماهير فريقه قبل مواجهة آرسنال بالدوري الإنجليزي السبت القادم.

ليفربول نجح في تخطي وست هام بنتيجة 5/1 في ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين "كاراباو" أمس الأربعاء، ومع ذلك يؤمن كلوب أن الأجواء في ملعب أنفيلد كانت مُحبطة.

وفي هذا السياق قال كلوب في تصريحات للصحفيين:"لقد كنت مادحًا لجماهير ليفربول بشكل دائم، إنه أكبر حشد للمشجعين منذ 60 أو 70 عامًا، لكنه أهدأ جمهور رأيته للفريق خلال هذه المباراة".

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وأضاف:"لعبنا في الشوط الأول بشكل استثنائي ولكني لم أكن سعيدًا بالأجواء خلفي، سألت الناس، ماذا يريدون؟ لقد غيرنا الكثير من الأشياء وسيطرنا على وست هام بشكل مجنون وأهدرنا الكثير من الفرص، لو كنت في المدرجات لكنت شجعت بكامل طاقتي بنسبة 1000%".

وتابع:"لا أعلم ما إذا كانت مباراة مانشستر يونايتد سيئة للدرجة التي تجعلنا نأسف لعدم سحقهم، ولكننا سنلعب أمام آرسنال يوم السبت وسيكونوا على أهبة الاستعداد لنا، لذلك نحن بحاجة إلى ملعب أنفيلد منذ الثانية الأولى دون الحاجة لدخولي في جدال مع مدرب الخصم".

وأنهى كلوب حديثه:"ستكون هناك الكثير من المباريات في شهر ديسمبر، لذلك لو كان أحد المشجعين ليس جاهزًا فعليه منح تذكرته إلى شخص آخر".

يذكر أن ليفربول يلعب ضد آرسنال بالدوري الإنجليزي وهو في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن المدفعجية أصحاب الصدارة.