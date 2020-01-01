كلوب: فيرمينو اعتذر لي بعد مباراة توتنهام

كلوب يكشف عن كواليس حديثه مع فيرمينو عقب مباراة توتنهام

قال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، إن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو اعتذر له عقب مباراة الفريق مع توتنهام في إطار الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

البرازيلي سجل هدف فوز ليفربول يوم أمس، بعد تمريرة محمد صلاح ليراوغ فيرمينو ويضعها في المرمى بيساره في الدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول.

كلوب أضاف في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة أن فيرمينو توجه له بعد المباراة وطلب أن يعانقه لشعوره بالذنب وأن أداءه لم يكن مرضياً.

وتابع: "روبيرتو شعر أنه كان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف لكنه أضاع الكثير من الفرص وهذا صحيح، وشعوره بالخطأ شيء جيد يحسب له بكل تأكيد".

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وتابع: "اضاعتنا الكثير من الفرص لها وجهان الأول هو أن على لاعبينا التركيز في التسجيل والثاني هو قدرتنا على صناعة اللعب والوصول للمرمى".

ويرى كلوب أن فيرمينو لاعب من الطراز الأول ويسعده كثيراً أن يصفه بذلك دائماً، لأنه يضيف الكثير للفريق أثناء وجوده في الملعب، وله دور كبير في كل المباريات التي نخوضها".

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كلوب تطرق لطريقة لعب توتنهام يوم أمس وأكد أن مورينيو مدرب توتنهام حاول إغلاق الأطراف علينا ومنعنا من اللعب بعرض الملعب، كنا نصل كثيراً ولكن في النهاية نجد المدافعين على حدود المنطقة لينهوا الهجمة".

وأردف: "حالفنا الحظ في منع توتنهام عدة مرات من التسجيل وحوالي 3 أو 4 مرات منعهم أليسون لكن في نهاية الأمر نجحنا في الفوز وتوسيع الفارق".

فيرمينو نجح أمس في تسجيل الهدف رقم 50 لصالح ليفربول في الدوري هذا الموسم، ليرفع الريدز رصيدهم من النقاط إلى 61 نقطة في المركز الأول بفارق 16 نقطة عن الوصيف ليستر سيتي في تبقي مباراة مؤجلة لليفربول أمام وست هام.