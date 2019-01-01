كلوب: فعلنا كل شيء للفوز بالدوري لكن المنافس مانشستر سيتي

تعرف على تصريحات كلوب عقب خسارة لقب الدوري الإنجليزي

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّه راض عما قدمه الفريق في الموسم الحالي وخاصة وأنّ مانشستر سيتي كان المنافس مشيرًا إلى التركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "البعض يقول إننا كنا نستطيع القيام بهذا أو بذاك ولكن الحقيقي لم يكن لدينا الكثير لنقوم به، لقد قدمنا موسمًا رائعًا".

وتابع: "مانشستر سيتي كان محظوظًا في بعض الأوقات ونحن كذلك. وظهر ذلك حينما انتصرنا بصعوبة على إيفرتون ونيوكاسل وكذلك بفوز السيتزنز علينا. لقد كان سباقًا رائعًا ولا يمكن تصديقه ولكنّه للأسف انتهى بهذه الصورة".

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رسميًا مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 🏆✨ pic.twitter.com/DjD3p2dv9s — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

المدرب الألماني أشار إلى أنّ قوة المنافس - مانشستر سيتي - كان لها دور كبير في تعقيد فرص الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وأردف: "أنا فخور بالشباب وبما حققوه. كنا نرغب في كتابة التاريخ ولكن حتى هذه الخسارة تعني أننا كنا نقدم موسمًا جيدًا لقد تقدمنا خطوات عن الموسم الماضي وجلبنا صفقات بارزة مثل أليسون بيكر الذي أضاف الكثير".

كلوب أعتبر هذا الموسم أفضل مواسمه على الإطلاق بما في ذلك السنوات التي حقق فيها لقب الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند.

واختتم: "أن تكون الثاني بهذه الطريقة فهو أمر جيد، وخاصة أنّ المنافس ليس سهلًا. الأهم الآن أن نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا ونخرج بلقب خلال الموسم الحالي".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي حقق بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالية والسادسة عبر التاريخ.