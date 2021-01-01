كلوب: فان دايك بخير ولكن لا تتفاءلوا بعودته قريبًا

متى يعود فان دايك؟

يشعر المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب بالسعادة من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بالتدريبات التي يقوم بها فيرجيل فان دايك في صالة الألعاب الرياضية.

لكنه في نفس الوقت يوضح أن عودته لن تكون قريبة كما قد يتصور البعض من خلال رؤيته في الصالة الرياضية يقوم ببعض التمرينات في برنامجه التأهيلي.

وبخصوص ذلك، حذر يورجن كلوب من أن قلب دفاع ليفربول لا يزال أمامه طريق طويل للتعافي، ولن يعود إلى الملاعب خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وقال كلوب في حديثه مباراة الإثنين المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثامبتون إن مردود فان دايك في التعافي جيد جدًا في الوقت الحالي.

وأضاف كلوب بعد آخر مباراتين حيث سقط فيهما ليفربول في فخ التعادل: "فان دايك يقوم بعمل جيد، بل جيد جدًا، ليس لدي مشكلة في الحديث عن فيرجيل ولكن عودته لن تكون قريبة".

وتابع: "إنه في حالة جيدة جدًا ولكن لا يزال الطريق طويلًا حتى يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية والعودة إلى الحصص التدريبية الكاملة"

وأردف: "بالطبع التعامل مع هذا النوع من الإصابات ليس بسيطًا، أنا سعيد بتحسن حالته وأكون أكثر سعادة عندما أرى مقاطع الفيديو التي يقوم فيها بالتدريبات لأنها تظهر فقط أنه يحرز تقدمًا جيدًا ولكن الأمر سيستغرق الكثير من الوقت"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة بقطع في الأربطة خلال ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون في شهر أكتوبر الماضي.