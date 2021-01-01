كلوب: فابينيو الأفضل في العالم ونريد دوري الأبطال!

مباراة كبيرة للنجم البرازيلي أمام لايبزيج

علق مدرب ليفربول يورجن كلوب على فوز فريقه الأوروبي على لايبزيج والعبور إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا وخص بالإشادة فابينيو بعد عودته لخط الوسط.

ليفربول فاز إياباً بهدفي محمد صلاح وساديو ماني الأربعاء، ليكرر سيناريو لقاء الذهاب ويعبر لربع نهائي المسابقة القارية رغم التعثرات المحلية.

اقرأ أيضاً .. صلاح يدعو ليفربول لمواصلة القتال ويؤكد: الإصابات سبب ما نحن فيه

وقال كلوب عقب اللقاء للإعلام: "لقاء رائع وعظيم، وخصوصاً من خط الدفاع، وكذلك فابينيو، سألته عقب المباراة إذا كان يفضل المركز رقم ستة أكثر من الآخر، رده كان أكثر من واضح!".

وأضاف: "في بداية الموسم كنت آمل أن يلعب في هذا المركز ولكن لم يحدث الأمر وكان يجب البحث عن حلول، هذا هو مركزه الطبيعي".

وواصل الألماني: "فابينيو أفضل لاعب في العالم بهذا المركز، هذا أمر واضح، ليس فقط على الصعيد الدفاعي، ولكن بعدة أمور".

وحول طموحات الفريق: "نلعب في دوري الأبطال لأننا نريد الفوز بها، نعرف أن الوضع لا يبدو كذلك ولكن نريد الذهاب لأبعد مستوى وسنرى القرعة، ستكون صعبة، لذا التركيز حالياً على لقاء وولفز المقبل".

ليفربول يلعب المباراة المقبلة أمام وولفرهامبتون لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تشهد نتائج الفريق به تراجعاً كبيراً الأسابيع الماضية.