كلوب يؤكد غياب فيرمينو وصلاح عن مواجهة برشلونة ويكشف فحوى حديثه مع ميسي

مهمة صعبة في انتظار الريدز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع مدرب ليفربول يورجن كلوب أن يواجه فريقه تحدياً صعباً لقلب النتيجة على برشلونة عندما يستضيف الأخير في إياب نصف نهائي دوري الأبطال مساء الثلاثاء.

وخسر ليفربول ذهاباً بثلاثة أهداف نظيفة الأسبوع الماضي بملعب "كامب نو"، وسيكون مطالباً بالتكرار النتيجة على الأقل لصالحه من أجل خوض أوقات إضافية.

وقال كلوب بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب أن نكون مستعدين لخمس وتسعين دقيقة، مباراة روما الموسم الفائت تعطينا الأمل، ولكنهم سجلوا خارج ملعبهم ونحن لا".

وأضاف: "لم تعجبني نتيجة الذهاب، سنحاول تغيير ذلك غداً نلعب اللقاء الثالث في ستة أيام، برشلونة بالمقابل أراح الفريق كله المباراة الماضية، سنفتقد صلاح وفيرمينو، مهاجمان عالميان".

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أن تلعب من صميم قلبك ❤️💪

▪️هذه هي كرة القدم من وجهة نظر يورجن كلوب pic.twitter.com/vGrIys73UG — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 6, 2019

لوفرين: نحن ليفربول ونستطيع العودة ضد برشلونة

وواصل الألماني: "صلاح سيكون حاضراً أمام وولفرهامبتون، تعرض لارتجاج، ولذا لن يلعب غداً، سأعرف نتيجة سيتي الليلة في العاشرة، نيوكاسل قدم مباراة كبيرة، لنرى ماذا سيفعل ليستر".

وعاد من جديد كلوب للحديث عن برشلونة ونجمه ليونيل ميسي: "الأمر ليس فقط تسجيل ثلاثة أهداف ولكن منعهم من التسجيل، هذا صعب، ميسي صعب التعامل معه وإيقافه في أي مركز".

وأكمل: "لا أتذكر ماذا قلت لميسي عندما تحدثت معه، أظن قلت له لماذا فعلت بنا هذا، هذا اللقاء قد يكون الأخير لنا في البطولة ولذا نريده أن يكون احتفالاً، وكذلك نريد الاستمرار أكثر في البطولة".

يذكر أن ليفربول انتصر مساء السبت على نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.