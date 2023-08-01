كلوب عن ضم ليفربول لكيليان مبابي: ستكون مفاجأة!

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرد على الأنباء التي ربطت فريقه بكيليان مبابي.

رد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن الأنباء التي ربطت فريقه بضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال كلوب في تصريحات نقلها "فابريتسيو رومانو": "الأنباء عن ضم ليفربول لكيليان مبابي؟ نحن نضحك على تلك الأخبار، لكن ما أستطيع أن أقوله أنه لاعب جيد للغاية".

وأكمل عن أسباب عدم التفكير في ضم النجم الفرنسي: "الوضع المالي الخاص بالصفقة كله لا يناسبنا هنا في ليفربول من الأساس".

وأردف: "ستكون تلك هي المرة الأولى منذ ثمانية أعوام التي يقوم فيها أحد الأشخاص داخل النادي بالتحضير لأي شيء ويفاجئني به".

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جدير بالذكر أن كيليان مبابي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل بعد انقضاء مهلة تمديد العقد لعام إضافي، ويستطيع بحلول صيف 2024 الرحيل بشكل مجاني لأي فريق يختاره.