كلوب عن صلاح: لغتي الإنجليزية ليست جيدة لوصف روعته!

صلاح سجل هدفين ضد توتنهام

تحدث مدرب فريق ليفربول يورجن كلوب عن مدى روعة نجمه محمد صلاح بعد الفوز على نادي توتنهام بنتيجة 2-1، وكان الملك المصري قد استطاع أن يسجل الثنائية التي ضمنت نقاط اللقاء للريدز.

وفي حديثه بعد المواجهة، تحدث الألماني مع "Viaplay" عن جودة مهاجمه، فحينما سئل عن الأداء الرائع الذي قدمه صلاح، قال: "لغتي الإنجليزية ليست جيدة بما يكفي لوصف ذلك".

وواصل: "عندما تنظر إلى الوراء، سيتذكر الجميع أحد أفضل المهاجمين الذين رأيتهم على الإطلاق لأن الأرقام ستكون مجنونة تمامًا. لقد سجل هدفين ولعب مثل لاعب فريق حقيقي. الأداء كان مميزًا والتصرف كان رائعًا".

وكان صلاح قد تحدث عن هدفيه يوم أمس مع شبكة "سكاي سبورتس"، حيث قال: "كنا محظوظين في الشوط الأول، لقد لعبنا بشكل جيد وتمكنا من تسجيل هدفين. لقد عملنا بشكل مميز للحصول على النقاط الثلاث، أنا أركز على إحداث الفارق وتمكنت من القيام بذلك".

جدير بالذكر أن المواجهة القادم لصلاح ومدربه يورجن كلوب مع فريق ليفربول ستكون يوم الأربعاء المقبل ضد فريق ديربي كاونتي بكأس الرابطة للأندية الإنجليزية المحترفة.