كلوب عن انتقال جيسوس لآرسنال: مانشستر سيتي بعيدون عنهم .. أقصد جغرافيًا!

أشاد بما يقدمه الفريق اللندني مع ميكيل أرتيتا

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن رأيه في انتقال جابرييل جيسوس من مانشستر سيتي إلى آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جيسوس انضم للفريق اللندني بمقابل 52 مليون يورو، بعد منافسة شرسة من بعض الأندية الأخرى للتعاقد مع النجم البرازيلي الذي تألق ببداية فترته مع المدفعجية، بتسجيل 5 أهداف وصناعة 4 في 10 مباريات.

وقبل المواجهة المرتقبة بين آرسنال وليفربول، بعد غد، الأحد، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، خرج كلوب ليتحدث في المؤتمر الصحفي عن ظروف المباراة ورأيه في الفريق الخصم.

ماذا قال كلوب عن جيسوس؟

المدرب الألماني قال في تصريحاته بنبرة ساخرة:"أعلم جيدًا أن مانشستر سيتي كانوا من الصعب أن يبيعوا جيسوس لأي فريق آخر بسهولة، ولكن المسافة التي تبعدهم عن آرسنال كبيرة جدًا، أقصد من الناحية الجغرافية".

وأضاف:"لطالما أحببت جيسوس كلاعب، هو استثنائي وتألق في مانشستر سيتي كمهاجم صريح وجناح، الجميع قال إن سيتي لم يكن لديهم رقم 9 الموسم الماضي ولكنه كان هناك، والآن هو يلعب بكل ثقة ويقدم مستويات مبهرة".

وعن تعرض اللاعبين للانتقاد:"لو كانت وسائل التواصل الاجتماعي نشطة منذ 20 سنة لكانت حياة اللاعبين أكثر صعوبة، من المحتمل أنهم مذنبين بسبب متابعة وقراءة كل ما يتم كتابته على هذه المواقع".

هل قامت الفرق بكشف طريقة لعب ليفربول؟

كلوب قال عن هذه النقطة:"لقد توصلت الفرق إلى كيفية اللعب ضدنا عندما لا نكون في أفضل حالاتنا، لقد استنتجت الفرق هذا منذ سنوات ولكنهم لم ينجحوا لأننا كنا استثنائيين".

وأوضح:"مهما كان النظام والأسلوب الذي نلعب به لابد أن تكون هناك نقاط ضعف وهذا أمر طبيعي لأي نظام في العالم".

وعن آرسنال:"كل احترامي لكل ما يقدمه ميكيل أرتيتا، حصل على الوقت الكافي لتطوير الفريق بمجموعة من المواهب مثل جابرييل مارتينيلي ومارتين أوديجارد الذي تحدثت مع والده عندما كان عمره 15 سنة".

الإصابات:"قام كورتيس جونز بالتدرب وظهر في حالة جيدة بالجلسة الأولى فقط، نابي كيتا وأليكس تشامبرلين لا يزالان بعيدين بعض الشيء، أرتور ميلو تعرض للإصابة أمام رينجرز وأندي روبرتسون بدأ الركض وسيعود قريبًا".